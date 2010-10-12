В бюллетене на выборах в Севастополе не будет 13-го номера

В избирательном бюллетене на выборах в городской совет Севастополя в списках партий не будет 13-го номера, сообщил УНИАН председатель севастопольской избирательной комиссии Валерий МЕДВЕДЕВ.

Такое решение принято на заседании комиссии, состоявшемся в ответ на обращение городской организации Социалистической партии Украины, которой по жребию достался 13-й номер.

«13-го номера не будет, за цифрой «12» сразу следует цифра «14» (у СПУ будет как раз 14-й номер)», - сказал МЕДВЕДЕВ.

Председатель избиркома добавил, что перед заседанием комиссия обращалась за разъяснениями в Центризбирком и получила «добро

Всего в бюллетени будут внесены 34 партии.

По 38 мажоритарным округам зарегистрированы 510 кандидатов в депутаты горсовета Севастополя.