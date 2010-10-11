Морской поиск 3 членов экипажа с затонувшего судна приостановлен

Поиск в море троих моряков - двоих россиян и одного украинца, пропавших после крушения на востоке Крыма судна «Василий», приостановлен из-за темноты, работы на берегу продолжаются, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«В связи с наступлением темного времени суток в 19 часов поисковые работы на море будут временно прекращены», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В ночное время поиск россиянина-капитана судна и его помощников - граждан России и Украины - по береговой полосе, от мыса Чауда до мыса Такиль, будут вести подразделения МЧС Крыма.

Сухогруз, на борту которого находились 13 моряков - десять граждан России и трое украинцев, затонул в территориальных водах Украины в понедельник рано утром. Судно «Василий» под флагом Монголии перевозило около трех тысяч тонн металлолома из Одессы в Грузию.

Спасены семеро граждан России и двое украинцев. Они доставлены в больницу Керчи для обследования.

Также обнаружено тело боцмана - россиянина.