Почти 180 коррупционеров привлекли к ответственности в Крыму

33 нарушителя антикоррупционного законодательства привлечены к уголовной ответственности в январе-сентябре этого года в Крыму, административное наказание назначено 146-ти, сообщила пресс-служба прокуратуры.

За 9 месяцев суды региона вынесли обвинительные приговоры по 30 уголовным делам о преступлениях с признаками коррупции.

«В совершении коррупционных действий признаны виновными 33 человека, среди которых 15 работали в органах внутренних дел, 11 занимали должности в органах местной власти и самоуправления, 3 - в налоговых инспекциях, 2 - в МЧС», - говорится в пресс-релизе.

Среди разоблаченных в коррупционных действиях был 21 взяточник.

Всего в текущем году следователи прокуратуры направили в суд 51 дело о преступлениях с признаками коррупции, которыми причинен ущерб на сумму более 4 млн. грн. 2,3 млн грн. уже удалось возместить.

***За девять месяцев 2009 года в Крыму за коррупцию к уголовной ответственности привлечены 49 нарушителей, административное наказание было назначено 131-му.