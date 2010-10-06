Смягчитель воды делали в Крыму из соли с содой

Прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению трех членов преступной группы, организовавших в Крыму производство фальсифицированного средства для смягчения воды известной марки, в незаконном использовании фирменного знака.

Фальсификаторы смешивали соду и соль в подпольных цехах в Симферопольском районе с 2009 года по апрель 2010 года и расфасовывали смесь в упаковки известного средства.

Поддельная бытовая химия продавалась в Крыму и за его пределами.

«Деятельность «химиков», в которой были задействованы более двух десятков человек, нанесла более 800 тысяч гривен убытков», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.