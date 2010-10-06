Кабмин предлагает регионам начать топить досрочно

Кабинет министров распорядился безотлагательно начать в Украине отопительный сезон, учитывая резкое снижение температуры воздуха, сообщила пресс-служба первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

КЛЮЕВ поручил председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также минжилкоммунхозу, минтопэнерго, минрегионстрою, министерству образования и науки, министерству здравоохранения и компании «Нефтегаз Украины» начать отопительный сезон в жилом фонде и, в первую очередь, в объектах социальной сферы - в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения.