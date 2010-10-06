Гаишник разбился на внедорожнике в Крыму (фото)
12:21, 06 октября 2010Крым
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Ночью врезался в забор
Сотрудник Госавтоинспекции погиб в результате наезда автомобиля на забор в Крыму, сообщила пресс-служба ГАИ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 октября в 02.00 в Первомайском районе.
30-летний житель крымского поселка Первомайское не справился с управлением машины, «Митсубиси Аутлендер» выехал за пределы проезжей части и врезался в каменный забор.
Инспектор погиб на месте аварии.
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