Гаишник разбился на внедорожнике в Крыму (фото)

Сотрудник Госавтоинспекции погиб в результате наезда автомобиля на забор в Крыму, сообщила пресс-служба ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 октября в 02.00 в Первомайском районе.

30-летний житель крымского поселка Первомайское не справился с управлением машины, «Митсубиси Аутлендер» выехал за пределы проезжей части и врезался в каменный забор.

Инспектор погиб на месте аварии.