Комфортную электричку запустят между Симферополем и Севастополем

Приднепровская железная дорога запустит новый электропоезд повышенной комфортности на направлении Симферополь-Севастополь с 21 октября, сообщил пресс-центр ПЖД.

Электричка производства «Лугансктепловоз».

По данным пресс-центра, на данном направлении также будут заменены три пассажирских электропоезда на капитально отремонтированные составы.

30 сентября начато постепенное возобновление движения пригородных электропоездов между Симферополем и Севастополем, сокращенное из-за проведения модернизации железнодорожной инфраструктуры. С июня между Симферополем и Севастополем курсировали две пары электричек из семи пар, указанных в расписании.

Расписание движения пригородных поездов будет откорректировано в связи с ускорением движения на участке. После окончательной модернизации пути электропоезда смогут преодолеть расстояние между Симферополем и Севастополем за 1 час 40 минут вместо 2 часов 20 минут.