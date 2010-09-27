Украинцы опасаются фальсификации результатов местных выборов

Почти 60% граждан Украины ожидают фальсификаций на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», обнародованные директором группы Алексеем АНТИПОВИЧЕМ.

Он отметил, что из этих 60% респондентов 31% ожидают значительных фальсификаций, которые будут влиять на результаты выборов, а 28% - незначительных.

АНТИПОВИЧ сообщил, что больше всего обеспокоены возможными фальсификациями на местных выборах жители севера и запада Украины. Он отметил, что это избиратели ВО «Свобода», партий «Батькивщина» и «Фронт перемен». Меньше всего ожидают фальсификаций на Донбассе, «соответственно, это избиратели Партии регионов».

Среди респондентов, ожидающих значительных фальсификаций, почти половина считает, что они будут в пользу Партии регионов, а 9% - в пользу «Батькивщины». Вместе с тем, 27% опрошенных считают, что к фальсификациям будут прибегать все политические силы.

При этом среди респондентов, которые ожидают незначительных фальсификаций, на Партию регионов указывают меньше 30%, а на «Батькивщину» - больше 17%. Четверть опрошенных в этой группе думает, что к фальсификациям будут прибегать все политические силы.

Кроме того, больше половины опрошенных на западе, центре и севере Украины, которые ожидают фальсификаций, указывают на то, что это будет делать Партия регионов, а каждый десятый считает, что «Батькивщина».

В то же время, около половины избирателей Партии регионов также считает, что на местных выборах будут фальсификации, в том числе 13% - значительные.

АНТИПОВИЧ заметил, что эти респонденты не обвиняют никакую конкретную партию в фальсификациях. В частности две трети из них говорят, что к фальсификациям будут прибегать все политические силы.

Опрос проводился с 9 по 16 сентября. Опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не больше 3%.