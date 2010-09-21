2 пострадавшим из-за взрыва на корабле присвоили очередные звания

Двум матросам, пострадавшим в результате взрыва на среднем десантном корабле „Кировоград” из-за короткого замыкания и несанкционированного пуска двух неуправляемых реактивных снарядов во время учений в Крыму, вручили грамоты и присвоили очередные звания.

Как передает УНИАН, награждение Ивана КРЯЧКО и Арсена ОБЛАЕВА почетными грамотами “за образцовое исполнение воинского долга, личное мужество и отвагу, проявленные во время проведения комплекса тактических командно-штабных учений “Взаимодействие-2010”, состоялось в торжественной обстановке в Военно-медицинском клиническом центре Крымского региона в Севастополе, где лечатся матросы.

Начальник управления по воспитательной и социально-психологической работе Командования Военно-морских сил Украины Николай КУЛИШ сообщил, что грамоты он вручает от имени командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА, а очередное воинское звание “старший матрос” морякам присвоено приказом командира Центра морских операций.

КУЛИШ добавил, что на имя министра обороны подготовлены и направлены документы о награждении всех членов аварийно-спасательной партии корабля (внештатное формирование), которые принимали участие в ликвидации возгорания.

КУЛИШ отметил, что причиной взрыва стал не человеческий фактор, а технические обстоятельства.

Он также сообщил, что срок использования снарядов, о которых идет речь, истекает в следующем году, то есть еще не закончился, как это преждевременно сообщали некоторые СМИ.

КУЛИШ добавил, что до ЧС, которая возникла 17 сентября, экипаж корабля ранее дважды выполнял боевые стрельбы без каких-либо замечаний.

Во время активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010” из-за взрыва трое матросов срочной службы получили легкие ранения, один - средней тяжести.