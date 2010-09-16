На милиционера завели дело за получение 3 тыс. грн. взятки

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции центрального райотдела Симферополя за получение трех тысяч гривень взятки, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Сотрудники МВД и СБУ 15 сентября в Симферополе выявили факт вымогательства и получения взятки двумя работниками милиции за непривлечение к уголовной ответственности жителя Ялты, который занимался скупкой краденого.

По данному факту милиция провела проверку, материалы которой передала в прокуратуру.

«Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере или лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группы лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством) в отношении одного из фигурантов», - сообщила милиция.