Российская авиакомпания требует от Украины $15 млн. за сбитый самолет

Российская авиакомпания «Сибирь» требует от Украины денежную компенсацию за самолет, сбитый над Черным морем в 2001 году, пишет газета «Дело».

Авиакомпания подала иск в Хозяйственный суд Киева против Минобороны и Госказначейства Украины, в котором требует взыскать с них $15,32 млн.

Ту-154М, который 4 октября 2001 года выполнял рейс Тель-Авив — Новосибирск, был сбит во время учений украинских войск противовоздушной обороны в Крыму. Зенитная ракета класса «земля-воздух», выпущенная из зенитного комплекса С-200В, захватила ошибочную цель, поразила и сбила лайнер на высоте 11 тыс. м. В результате погибло 66 пассажиров (преимущественно граждане Израиля) и 12 членов экипажа.

В иск российской авиакомпании «Сибирь» к Минобороны на общую сумму $15,32 млн. входит стоимость уничтоженного самолета Ту-154М — $6,37 млн., $197,4 тыс. расходов, связанных с расследованием катастрофы, $17,4 тыс. — расходов на страховку, $4,83 млн. — упущенной выгоды в связи с потерей самолета. Еще в $3,9 млн. российская компания оценила моральный ущерб.

200 тысяч долларов за человека

Кроме российской авиакомпании, выплаты компенсаций от Украины добиваются родственники погибших. В 2004-2005 годах украинское правительство выплатило им в качестве моральной компенсации по 200 тыс. долларов из расчета за каждого погибшего. Правда, некоторые родственники погибших через украинские суды требуют увеличить сумму претензий. По данным «Дела», сумма некоторых исков превышает 12 млн. грн. На сегодняшний день в суды поступили жалобы от 17 родственников погибших в октябре 2001-го.

Факт поражения самолета боевой ракетой из зенитного ракетного комплекса С-200В ПВО Украины был окончательно установлен комиссией по расследованию авиационных происшествий на воздушном транспорте Межгосударственного Авиационного комитета в 2004 году. Однако в судебных материалах, которыми располагает «Дело», указано, что ранее Минобороны Украины отказывалось признавать свою вину, ссылаясь на отсутствие в исковых документах необходимых доказательств.

Виновны или нет

Украинские военные не признавали результаты работы комиссии Межгосударственного Авиационного комитета, указывая на нарушения процедуры расследования. В связи с этим в октябре 2005-го по решению суда Генпрокуратура закрыла уголовное производство. Через год оно было возобновлено, а еще позже Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Минобороны о направлении запроса в Генпрокуратуру для предоставления дополнительных доказательств. В 2008 году суд откладывает рассмотрение иска до того момента, пока не будет проведена комплексная судебно-баллистическая, трассологическая, техническая и радиотехническая экспертиза. Исследование было поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз с привлечением специалистов кафедры теории стрельбы зенитными управляемыми ракетами Харьковского университета Воздушных сил. Результаты экспертизы, как указано в судебных материалах, уже получены, хотя эти данные не разглашаются.