Милиция уничтожила с мая почти 0,5 млн. кустов конопли в Крыму
16:12, 13 сентября 2010Крым
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Операция "Мак" продолжается
Сотрудники милиции с начала проведения операции «Мак» - с конца мая - уничтожили в Крыму более 480 тысяч растений конопли, которые росли на площади более 77 гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба крымской милиции.
МВД выявило 142 незаконных посева наркосодержащих растений.
В частности, в июле-августе в ходе отработки Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского, Сакского и Симферопольского районов на семи арендуемых полях общей площадью 75 га правоохранители уничтожили более 475 тысяч растений конопли.
«Благоприятный крымский климат позволил конопле вырасти до 2,5 метров», - отметила милиция.
Операция «Мак» продлится на полуострове до 1 октября.
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