Милиция уничтожила с мая почти 0,5 млн. кустов конопли в Крыму

Сотрудники милиции с начала проведения операции «Мак» - с конца мая - уничтожили в Крыму более 480 тысяч растений конопли, которые росли на площади более 77 гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба крымской милиции.

МВД выявило 142 незаконных посева наркосодержащих растений.

В частности, в июле-августе в ходе отработки Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского, Сакского и Симферопольского районов на семи арендуемых полях общей площадью 75 га правоохранители уничтожили более 475 тысяч растений конопли.

«Благоприятный крымский климат позволил конопле вырасти до 2,5 метров», - отметила милиция.

Операция «Мак» продлится на полуострове до 1 октября.