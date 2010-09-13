Милиция повязала севастопольского чиновника за 13 тысяч гривен взятки
13:26, 13 сентября 2010Крым
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Прокуратура возбудила уголовное дело
Правоохранители задержали в Севастополе сотрудника районной государственной администрации и жителя города, которые требовали и получили 13 тысяч взятки от частного предпринимателя за содействие ему в получении разрешения на размещение четырех объектов выносной торговли.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины, не уточнив дату.
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки" уголовного кодекса.
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