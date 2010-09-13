Милиция повязала севастопольского чиновника за 13 тысяч гривен взятки

Правоохранители задержали в Севастополе сотрудника районной государственной администрации и жителя города, которые требовали и получили 13 тысяч взятки от частного предпринимателя за содействие ему в получении разрешения на размещение четырех объектов выносной торговли.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины, не уточнив дату.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки" уголовного кодекса.