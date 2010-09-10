Милиция задержала в Крыму россиянина с кокаином на 285 тысяч

Сотрудники милиции задержали в Алупке (Крым) россиянина со 113 граммами кокаина, которые оцениваются в 285 тыс. грн.. сообщила пресс-служба крымской милиции.

52-летний мужчина спрятал наркотик в денежных «куклах», которые он собрал из купюр достоинством в одну-две гривны.

Оперативники задержали наркодилера в подъезде дома. При нем был спортивный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, и нож с лезвием в 16 сантиметров.

«В Уголовном кодексе Украины за подобные деяния чётко определено: наказание за незаконное хранение наркотиков с целью сбыта и хранение оружия, в совокупности, - от 5 до 13 лет лишения свободы», - говорится в пресс-релизе.