Люди Грача против присвоения звания "Почетный крымчанин" Куницыну

Лидер фракции «Коммунисты» в крымском парламенте Вячеслав ЗАХАРОВ выступает против присвоения постоянному представителю президента Украины в Крыму Сергею КУНИЦЫНУ звания «Почетный крымчанин», сообщила пресс-служба республиканского комитета Компартии.

ЗАХАРОВ во вторник на заседании президиума Верховного совета Крыма требовал исключить вопрос о присвоении звания КУНИЦЫНУ из повестки дня очередной сессии крымского парламента в сентябре, однако не нашел поддержки.

Глава фракции «Коммунисты» считает, что крымский политик «не заслуживает столь высокого звания», так как вредил становлению Автономной республики Крым и принятию ее Конституции.

Кроме того, по словам ЗАХАРОВА, в настоящее время органы прокуратуры рассматривают дело «о незаконной продаже земельных участков в Севастополе в тот период, когда городом руководил КУНИЦЫН».

КУНИЦЫНУ в июле исполнилось 50 лет.

Он дважды - в 1998-2001 и 2002-2005 годах - занимал пост председателя Совета министров Крыма.

Президент Виктор ЮЩЕНКО в июне 2006 года назначил КУНИЦЫНА руководителем государственной администрации Севастополя.

Новый глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ в апреле 2010 года уволил КУНИЦЫНА с должности председателя севастопольской администрации и назначал своим постпредом в Крыму.