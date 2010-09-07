Журналистам обещают юридическую помощь во время выборов

Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму намерен оказывать экстренную помощь крымским журналистам во время избирательной кампании по местным выборам, которая стартует 11 сентября.

«Мы начинаем правовое консультирование и предоставление юридической помощи независимым СМИ и журналистам СМИ всех форм собственности. Это проводится в рамках уставной деятельности общественной организации и проекта, поддержанного Программой У-Медиа, которую администрирует крымский офис сети "Интерньюс"», - говорится в пресс-релизе комитета.

30 октября - накануне голосования, 31 октября - в день выборов - и на следующий день (1 ноября) будет работать «горячая телефонная линия» для журналистов.

Телефоны для справок: (0652) 71-05-95 и (050) 966-05-49.

Электронная почта: prytulav@ukr.net и arsenosman@gmail.com