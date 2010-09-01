Прокуратура завела 40 дел из-за незаконного использования 2 тыс. га

Прокуратура Крыма за семь месяцев текущего года возбудила 41 уголовное дело по фактам незаконного выделения и использования более 2 тысяч гектаров земли, которые причинили государству 50 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверок соблюдения земельного законодательства в автономии надзорное ведомство выявило 41 факт нарушений, на который реагировало уголовно-правовым путем. Предметом незаконного распоряжения и использования стали свыше 2 тысяч га крымской земли. По требованию прокуратуры обратный ход был дан 760 незаконным решениям органов власти, местного самоуправления и контролирующих органов, которыми решалась судьба еще 300 га земли», - говорится в пресс-релизе.

Объектом посягательств зачастую становятся наиболее ценные земли полуострова - природно-заповедного фонда и историко-культурного назначения, отметила прокуратура.