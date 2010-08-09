Милиция дала вертолет для облета леса возле Симферополя

Внутренние войска Украины предоставили два вертолета для совместного с МЧС облета лесных массивов вокруг Симферополя и Херсона для недопущения пожаров, сообщила пресс-служба ВВ.

Около 1,5 тыс. бойцов Внутренних войск продолжают нести службу по охране лесных массивов для предупреждения действий граждан, которые могут привести к возникновению пожаров.

Повышенные меры по предупреждению возгораний в лесах Украины продлятся до 20 августа.