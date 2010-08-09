Милиция дала вертолет для облета леса возле Симферополя
11:57, 09 августа 2010Крым
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Внутренние войска Украины предоставили два вертолета для совместного с МЧС облета лесных массивов вокруг Симферополя и Херсона для недопущения пожаров, сообщила пресс-служба ВВ.
Около 1,5 тыс. бойцов Внутренних войск продолжают нести службу по охране лесных массивов для предупреждения действий граждан, которые могут привести к возникновению пожаров.
Повышенные меры по предупреждению возгораний в лесах Украины продлятся до 20 августа.
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