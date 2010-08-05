ЕС намерен содействовать Крыму в развитии туризма

Европейский союз намерен реализовать программы содействия развитию туризма в Крыму и развития социальной инфраструктуры в наименее благополучных населенных пунктах региона, сообщила пресс-служба Совета министров автономии со ссылкой на посла ЕС в Украине Жозе Мануэля ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

«Крым для нас уже является пилотным проектом в дополнение к программе "Восточное партнерство", хотя в Брюсселе еще обсуждается, как именно будет реализовываться эта программа в Крыму. Крым - это единственный регион Украины, который отвечает ряду критериев Евросоюза, это место, где региональный подход к развитию можно успешно применить и получить положительный результат. Раньше мы работали в Крыму по отдельным направлениям и будем продолжать реализовывать эти проекты, но теперь мы сможем начать складывать эти кусочки мозаики воедино и работать системно», - сказал дипломат на встрече с председателем Совмина Василием ДЖАРТЫ 5 августа.

ТЕЙШЕЙРА сообщил о намерении организовать в ближайшее время визит в Крым группы послов стран ЕС для привлечения инвестиций из Евросоюза.

ДЖАРТЫ со своей стороны предложил структурам Европейского союза участвовать в разработке стратегии развития Крыма до 2020 года.

ТЕЙШЕЙРА 19 мая отмечал несоотвествие соотношения качества услуг и стоимости отдыха в Крыму и выражал надежду, что ЕС сможет показать региону «надлежащий уровень стандартов».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 3 августа заявил о желании Евросоюза и России участвовать в развитии Крыма.