Фестиваль воздушных шаров впервые пройдет в Севастополе
Для сирот - бесплатные полеты
В Севастополе 11-16 августа впервые пройдет фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия», в котором, как ожидается, примут участие около 15 тепловых аэростатов с международными экипажами из Украины, Литвы, России и Молдовы.
По словам организаторов, шоу воздушных шаров состоится в рамках севастопольского фестиваля «Война и мир», включающего в себя пять различных проектов и проходящего здесь на протяжении примерно полугода.
Главный устроитель праздника - Киевское воздухоплавательное общество.
Определены 6 мест подъема воздушных шаров: Балаклава, Инкерман, площадь Нахимова, площадь у памятника Матросу и Солдату, Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Михайловская батарея.
Генеральный директор Киевского воздухоплавательного общества Сергей СКАЛЬКО подтвердил, что будут проведены бесплатные полеты для желающих воспитанников детских домов, детей-сирот, инвалидов.
Планируется также проведение двух музыкально-воздухоплавательных перформансов Ballooning Light show.