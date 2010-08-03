После выборов количество депутатов Севастополя увеличится

После выборов количество депутатов Севастопольского городского совета увеличится до 76.

Такое решение депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии для выполнения закона о выборах Верховного совета Крыма, местных советов, поселковых, сельских и городских председателей.

«В соответствии с законом, исходя из количества жителей Севастополя, нам предлагается «вилка» количественного состава - от 50 до 76 депутатов. Логика простая: исторически было 75. Ближайшая парная цифра в сторону увеличения - 76», - заявил председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ журналистам.

«Уменьшать количество депутатов, по моему мнению, а также по мнению руководства горсовета, нет смысла и нет оснований», - сказал он.