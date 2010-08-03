Янукович обещает земельную амнистию в Крыму
Если не будет отпора
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от незаконных владельцев земельных участков в Крыму вернуть их государству.
«Там, где нарушен закон при выделении земли, нужно новым фиктивным владельцам вернуть эту землю государству, и на этом все закончится, мы даже не будем оглашать фамилии таких людей», - сказал глава государства в Симферополе на совещании по стратегическому развитию Крыма.
По словам ЯНУКОВИЧА, если же незаконные владельцы земли будут оказывать сопротивление, то нужно будет разбираться «по полной программе», с привлечением прокуратуры.
«Если эти решения граничат с уровнем уголовных нарушений, то, естественно, будет работать Уголовный кодекс», - заявил он.
Президент назвал колоссальной коррупцию в земельной сфере Крыма.
«Мы провели поверхностную проверку, она показала вопиющие факты нарушений законов Украины», - сказал ЯНУКОВИЧ.
Глава государства призвал Высший хозяйственный суд Украины и Высший совет юстиции рассмотреть земельные решения по Крыму и Севастополю.
ЯНУКОВИЧ также поручил провести расследование по фактам нарушения земельного законодательства органами власти, юридическими и физическими лицами в Крыму.