Россия и ЕС заинтересованы в развитии Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о заинтересованности Европейского союза и России в развитии Крыма.

«По Автономной республике Крым будет принята пилотная программа (Евросоюза)… Российская Федерация также готова принимать участие в развитии Крыма, во вложении инвестиций», - сказал ЯНУКОВИЧ в Симферополе на совещании по стратегическому развитию автономии.



Президент сообщил, что на недавнем неформальном саммите Содружества независимых государств его участники также выражали готовность развивать регион.

«Многие президенты многих стран СНГ сказали, что они готовы принимать участие в инвестировании проектов по развитию автономии», - сказал глава государства.