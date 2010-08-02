На дне Черного моря обнаружили подводную реку

Единственная в Мировом океане подводная река обнаружена на дне Черного моря, сообщила группа ученых из университета английского города Лидс, которая провела исследование этого природного объекта непосредственно на месте его расположения, передает ИТАР-ТАСС.

Они выяснили, что длина реки составляет 37 морских миль, ширина - более полумили, а скорость течения воды - 4 мили в час /около 7,5 км в час.

При совсем небольшой длине эта река отличается громадным объемом перемещаемой воды - 22 тыс. кубических метров в секунду. Если бы эта река находилась на суше, то, по этому показателю, была бы шестой в мире.

Водный поток образован проникновением через пролив Босфор более соленой воды Мраморного моря в менее соленую среду Черного моря. По этой причине вода в реке отличается чрезвычайно высокой концентрацией соли.