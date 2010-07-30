Концентрация украинских президентов увеличилась в Крыму

Второй президент независимой Украины Леонид КУЧМА прибыл в пятницу в Крым для участия в фестивале «Изменим мир к лучшему» в международном детском центре «Артек» (Гурзуф).

Об этом сообщило представительство президента в Крыму, которое организовало встречу КУЧМЫ в аэропорту.

«Леонид Данилович вместе с супругой прибыли, чтобы принять участие в международном детском фестивале «Изменим мир к лучшему». Его проводит в «Артеке» всеукраинский благотворительный Фонд Надежды и Добра. Сегодня в детском центре - День мира. Этот праздник станет кульминационным событием фестиваля», - сообщила пресс-служба представительства.

Напомним, действующий президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проводит в Крыму отпуск.