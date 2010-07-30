26 наркопритонов накрыли за полгода в Севастополе

Двадцать шесть наркопритонов выявили правоохранители с начала года в Севастополе, сообщил на брифинге начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков севастопольского управления МВД Александр ПОДДУБОВ.

В первом полугодии в Севастополе зафиксированы 317 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них более половины - тяжкие и особо тяжкие.

За незаконный сбыт наркотических средств в текущем году возбуждено 143 уголовных дела, из них 10 - в отношении группы лиц.

Из незаконного оборота изъято боле трех тысяч граммов наркотических средств и психотропных веществ.

К административной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 207 человек.

По информации ПОДДУБОВА, на оперативном учете в МВД Севастополя по состоянию на 1 июля состоит 2 тыс. 346 лиц, "допускающих немедицинское употребление" наркотических средств или психотропных веществ.

Сотрудники милиции поставили 79 наркоманов на учет в первом полугодии.