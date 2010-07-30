Легковушка влетела в дерево - двое погибших (фото)
11:22, 30 июля 2010Крым
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Женщина отвлеклась от управления авто
Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.
Авария произошла в четверг утром в Советском районе.
По данным ГАИ, жительница черниговского города Ичня отвлеклась от управления машиной "Тойота" - автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
Погибли пассажиры: киевлянин, 1964 года рождения, и жительница Ични, 1938 года рождения.
45-летняя водитель "легковушки" доставлена в больницу с перелами бедер и костей таза, травмой головы, в шоке третьей степени.
Фото пресс-службы ГАИ
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