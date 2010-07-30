Легковушка влетела в дерево - двое погибших (фото)

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг утром в Советском районе.

По данным ГАИ, жительница черниговского города Ичня отвлеклась от управления машиной "Тойота" - автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Погибли пассажиры: киевлянин, 1964 года рождения, и жительница Ични, 1938 года рождения.

45-летняя водитель "легковушки" доставлена в больницу с перелами бедер и костей таза, травмой головы, в шоке третьей степени.

Фото пресс-службы ГАИ