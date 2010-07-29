Яхт-клуб в Балаклаве отключен от света и воды

Яхтенная марина «Золотой символ» в Балаклаве, где базируются десятки яхт, в том числе иностранные, отключена от водо- и электроснабжения, об этом агентству УНИАН стало известно от информированного источника.

По его информации, причиной отключения ООО «Золотой символ» могло послужить систематическое и демонстративное игнорирование предприятием предписаний контролирующих органов о приостановке эксплуатации объектов яхт-клуба, отказы в предоставлении документов для проверки.

В частности, утверждает источник, государственная Азово-Черноморская инспекция выявила, что плавпричалы яхт-клуба не имеют актов ввода в эксплуатацию, паспортов на причалы, материалы к рабочему проекту по установке плавучих причалов не имеют положительного заключения крымской бассейновой СЭС.

Кроме того, у яхт-клуба отсутствуют разрешение и лимиты на размещение отходов.

Источнику также стало известно: инспекция судоходного и портового надзора в Севастополе, регистр судоходства Украины в Севастополе выявили, что эксплуатация причалов яхт-клуба осуществляется без разрешительных документов министерства транспорта и связи и без освидетельствования регистром судоходства.

Инспекция дважды запрещала эксплуатацию нескольких причалов, но предприятие это игнорировало.