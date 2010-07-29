Украинских детей чаще всего называют Настями и Максами

Имена Анастасия и Максим чаще всего использовались при регистрации детей в Украине с начала 2010 года, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

В целом в этом году популярны около 60 имен.

Среди женских – Анна (Ганна), Дарья (Дарина), София, Диана, Мария, Виктория, Татьяна, Кристина (Христина), Елизавета, Ангелина, Вероника. Кроме того, популярностью пользовались имена Алина, Карина, Валерия, Ева, Екатерина, Александра, Полина, Яна, Ольга, Ирина, Юлия, Арина.

Среди мужских имен самыми популярными были Артем, Денис, Даниил (Данила), Александр, Андрей, Богдан, Дмитрий, Никита, Назар, Кирилл. Популярными были также имена Виктор, Виталий, Глеб, Егор, Иван, Илья, Артур, Вадим, Тимофей, Михаил, Павел, Николай, Евгений, Сергей, Арсений, Юрий, Тимур, Давид и Марк.

Во всех регионах остаются популярными такие древнеславянские имена, как: Владислав, Станислав, Ярослав, Святослав, Ростислав.

При этом, популярное в Крыму имя Кира в Одесской области попало к редко употребляемым. Если в Волынской, Житомирской, Одесской областях древнееврейское имя Злата оказалось среди нетрадиционных, то в Днепропетровской области – среди самых популярных. Имя Назарий, которое популярно во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях, в Харьковской попало к редким.

В большинстве регионов Украины были зарегистрированы девочки с греческим именем Евангелина.

Самыми удивительными именами, которыми с начала года называли новорожденных детей в Украине, оказались женские имена – Азимаой, Султанпаша, Жаклин-Нанйип, Элиф Су и мужские имена – Виват, Эйлей, Нац, Йосеф Северьян, Северин Илларион, Мартин Лютер и Добрыня Никитин.