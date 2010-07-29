600 человек персонала сократили на Черноморском флоте в этом году

На Черноморском флоте Российской Федерации с начала года сокращено около 600 человек персонала, за весь прошлый год - более 1,5 тысяч, сообщил журналистам в Севастополе исполняющий обязанности директора городского центра занятости Александр ШАПИРО, передает УНИАН.

Он отметил сокращение темпов высвобождения с предприятий и организаций ЧФ РФ гражданского персонала.

«Если в прошлом году на ЧФ РФ было сокращено более 1,5 тысяч человек, то сейчас - около 600 человек. Но сокращенные на ЧФ РФ составляют достаточно весомый процент среди наших безработных», - сказал ШАПИРО.

По его словам, сокращения на Черноморском флоте России являются одной из двух главных проблем на рынке труда в Севастополе.

Еще одной проблемой ШАПИРО назвал дисбаланс на рынке спроса и предложения.