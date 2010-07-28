"Укрзализныця" с начала лета отправила в Крым 2 млн. пассажиров

"Укрзализныця" с начала лета отправила в Крым почти 2 млн. пассажиров - это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн. человек), сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Леонид ЛОБОЙКО, передает УНИАН.

По его словам, идущие на юг поезда сейчас заполнены практически на 100%.

Замгендиректора "Укрзализныци" напомнил, что на летний период было назначено дополнительно 44 пары поездов.

"Мы мониторим ситуацию каждый день относительно вывоза пассажиров в места отдыха и в зависимости от спроса или добавляем вагоны в состав поездов, или в некоторых случаях назначаем новые поезда", - сказал ЛОБОЙКО.