"Черноморнефтегазу" увеличили цену реализации газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики увеличила на 2010 год цену реализации газа собственной добычи для компании "Черноморнефтегаз" (Симферополь) в 1,6 раза - до 456 грн. за тысячу кубометров (без НДС).

Такое решение комиссия приняла на внеочередном заседании во вторник, сообщает официальный сайт регулятора.

Кроме того, НКРЭ увеличила на 2010 год цену реализации газа собственной добычи для "Укрнафты" и "Укргаздобычи" (в 2,2 раза - до 458 грн. за тыс. куб. м (без НДС) и в 1,8 раза - до 350 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Газ собственной добычи реализуется для нужд населения.

"Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нефтегаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении "Нефтегаза".