В Крым пустят дополнительный поезд из Киева

Юго-западная железная дорога назначила дополнительный поезд №289 Киев – Симферополь в связи с повышенным спросом на перевозки в крымском направлении, сообщила пресс-служба ведомства.

Поезд отправится из Киева 31 июля, приедет в Симферополь 1 августа.

Кроме того, в составы поездов крымского направления будут включены дополнительные вагоны: 30 июля 15 вагонов, 31 июля – 17, 1 августа – 15.

Всего со станции "Киев-пассажирский" в Крым 30 июля будут отправлены 273 вагона, 31 июля – 267, 1 августа – 238.