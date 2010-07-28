На пляже отеля "Ялта-Интурист" чисто и безопасно

В период летних отпусков все отдыхающие расслабляются и не всегда соблюдают правила поведения на воде, поэтому спасателям отеля «Ялта-Интурист» приходится проявлять повышенную бдительность. Только за последний месяц были спасены жизни четырех человек, сообщили в отеле. Так, во время трехбалльного шторма спасатели Неручок, Недодаев, Иванов проявили настоящую самоотверженность и героизм, спасая отдыхающих.

Безопасность жизни и здоровья гостей зависит не только от добросовестной работы персонала, но и от чистоты пляжа и морской воды.

В этом году отель «Ялта-Интурист» получил сертификат международной программы «Голубой флаг Европы», подтверждающий экологическую чистоту прибрежных и пляжных территорий.

Голубой флаг, развевающийся на пляже, гарантирует чистую воду, сервис и безопасность.

*** Отель «Ялта-Интурист» – крупнейший деловой и культурный центр Крыма. Располагаясь в живописном Массандровском парке, на берегу Черного моря, отель «Ялта-Интурист» является идеальным местом для отдыха и бизнеса. Номерной фонд составляет 1140 номеров различных категорий, питание – шведская линия.

На данный момент отель активно обновляется и развивается. На территории «Ялта-Интурист» функционируют более 10 разнообразных ресторанов и кафе, семь секций пляжа протяженностью 500 м, дельфинарий, теннисные корты, детские площадки, бассейн олимпийских размеров, детские бассейны, диско-холл и многое другое.