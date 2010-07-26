Стратегию развития Крыма разрабатывают россияне

Группа экономистов из России, возглавляемая академиком Российской академии наук Сергеем ГЛАЗЬЕВЫМ, участвует в разработке концепции стратегии социально-экономического развития Крыма по приглашению Совета министров автономии, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«На первом этапе работы мы, в основном, занимались сбором аналитической информации о Крыме, ее обобщением, оценкой конкурентных преимуществ крымской экономики», - сказал ГЛАЗЬЕВ на встрече с председателем Совмина Василием ДЖАРТЫ.

Премьер Крыма отметил, что российские эксперты могут участвовать не только в разработке стратегии, но и в реализации после того, как она будет принята.

«Нам нужно создать благоприятные условия для прихода и работы бизнеса, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и уверенно», - сказал глава правительства Крыма.

ДЖАРТЫ ранее сообщал, что президент Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 3 августа провести в Крыму совещание для обсуждения концепции стратегического развития автономной республики.

ГЛАЗЬЕВ - российский политик, экономист, ответственный секретарь таможенной комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.