40% украинцев готовы за $125 тысяч покинуть Украину навсегда - опрос

39,7% украинцев готовы за миллион гривен навсегда покинуть территорию Украины, свидетельствуют результаты опроса компании iVOX Ukraine, сделанного по заказу Корреспондент.net.

Всего были опрошены 1000 интернет-пользователей из разных регионов Украины.

Респондентов попросили ответить на вопрос: Вы бы согласились выехать из Украины в другую страну и не возвращаться никогда, если бы Вам заплатили за это миллион гривен.

39,7% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно.

Более того, 8,4% респондентов сами бы доплатили, чтобы никогда не возвращаться в Украину.

В то же время 51,8% не согласились бы за миллион гривен навсегда покинуть страну.

При этом, согласно результатам опроса, женщины более склонны к переезду в другую страну, чем мужчины (42,3% против 37,8%).

Более молодые респонденты чаще заявляют о том, что готовы выехать в другую страну за миллон гривен (41% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет). В то же время лишь 35,7% респондентов в возрасте от 45 до 59 лет готовы сделать это.

Представители восточных регионов более склонны к переезду в другую страну: 45,6% жителей востока готовы за миллион переехать в другую страну. Кроме того, 11,3% жителей юга Украины (больше, чем в других регионах) намерены еще и доплатить, чтобы никогда не возвращаться в страну.

В то же время большинство жителей Киева (61,1%) не согласились бы переехать в другую страну за миллион. Тем не менее 31% киевлян ответили утвердительно на вопрос социологов. Похожая тенденция наблюдается в западных областях (36,8% - согласились бы, 56,1% - нет).

Исследование проведено методом онлайн-интервью с использованием панели IVOX. Выборка составляет 1000 анкет. Структура выборки отвечает составу интернет-пользователей Украины по возрасту, полу и региону проживания. Статистическая погрешность не превышает 3%.