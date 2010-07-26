Путин приезжал к Януковичу в Крым с инспекцией - эксперт

Визит председателя правительства России Владимира ПУТИНА 24 июля в Крым, где находится украинский президент Виктор ЯНУКОВИЧ, был инспекционным, считает правовед-международник, посол Украины в Великобритании в 1998-2002 годах Владимир ВАСИЛЕНКО.

"Это, скорее, инспекционная поездка ПУТИНА. (Главная цель визита) - убедиться, что партнер под контролем", - сказал ВАСИЛЕНКО на пресс-конференции в понедельник.

По мнению эксперта, встречи украинской власти с руководством РФ являются одним из методов внешней политики России относительно Украины.

"Это продуманная система, как контролировать выполнение Украиной заказов русской власти", - считает ВАСИЛЕНКО.

Он считает, что главной целью России является уничтожение украинской Украины на первом этапе, а затем - ликвидация независимости Украины.