Путин приезжал к Януковичу в Крым с инспекцией - эксперт
13:54, 26 июля 2010Крым
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"Партнер под контролем"?
|Янукович и Путин в Форосе 24 июля
"Это, скорее, инспекционная поездка ПУТИНА. (Главная цель визита) - убедиться, что партнер под контролем", - сказал ВАСИЛЕНКО на пресс-конференции в понедельник.
По мнению эксперта, встречи украинской власти с руководством РФ являются одним из методов внешней политики России относительно Украины.
"Это продуманная система, как контролировать выполнение Украиной заказов русской власти", - считает ВАСИЛЕНКО.
Он считает, что главной целью России является уничтожение украинской Украины на первом этапе, а затем - ликвидация независимости Украины.
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