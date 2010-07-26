Водитель автобуса под кайфом вез полсотни пассажиров (фото)

Сотрудники ГАИ задержали водителя, который в состоянии наркотического опьянения управлял автобусом с 48 пассажирами в воскресенье в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства.

Автобус «Санос» перевозил людей из Симферополя в Керчь. За рулем сидел 35-летний житель города Саки.

Инспектор ГАИ остановил автобус в Белогорском районе. Он заметил у водителя признаки наркоопьянения. Мужчина отрицал факт употребления наркотиков. Освидетельствование в больнице подтвердило подозрения ГАИ.

Людей из автобуса пересадили на попутки и отправили в пункты следования.

Госавтоинспекция поставила автобус на штрафплощадку и составила протокол.

Судьбу водителя решит суд: он или лишится права управления транспортом на два года, или заплатит штраф до 3,4 тыс. гривен.

Всего 23-25 июля ГАИ задержала на дорогах крымской автономии 163 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма