Янукович требует помещение для медцентра катастроф в Крыму

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ до 1 сентября обеспечить помещением крымское учреждение «Территориальный центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф».

На строительство центра в 2010 году необходимо выделить 45 миллионов гривен. Субвенция Крыма на социально-экономическое развитие в нынешнем году составляет 500 миллионов гривен.

Вопрос финансирования здания рассматривался во время распределения субвенций из госбюджета, но территориальный центр не включили в перечень объектов из-за отсутствия проектно-сметной документации, сообщило официальное интернет-представительство президента.

ЯНУКОВИЧ дал поручение премьерам Украины и Крыма для обеспечения жителей автономной республики качественной экстренной медпомощью.