"Батьківщина" Крыма избрала лидера

Депутат Верховной Рады Украины Андрей СЕНЧЕНКО переизбран председателем крымской организации партии «Батьківщина».

Такое решение делегаты отчетно-выборной конференции парторганизации приняли в Симферополе 24 июля.

СЕНЧЕНКО переизбран большинством голосов, уточнила пресс-служба организации.

За отчетный период - с февраля 2008-го по июль 2010-го года - количество членов «Батьківщини» в Крыму увеличилось на 45%.

«На начало 2008 года численность членов партии ВО «Батьківщина» была 11882 человека, а на 1 июля 2010 года - 17231 человек», - сказал СЕНЧЕНКО.