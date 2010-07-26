"Батьківщина" Крыма избрала лидера
10:51, 26 июля 2010Крым
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Тимошенко приросла партийцами за 2 года
|© UNIAN / Андрей Сенченко
Такое решение делегаты отчетно-выборной конференции парторганизации приняли в Симферополе 24 июля.
СЕНЧЕНКО переизбран большинством голосов, уточнила пресс-служба организации.
За отчетный период - с февраля 2008-го по июль 2010-го года - количество членов «Батьківщини» в Крыму увеличилось на 45%.
«На начало 2008 года численность членов партии ВО «Батьківщина» была 11882 человека, а на 1 июля 2010 года - 17231 человек», - сказал СЕНЧЕНКО.
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