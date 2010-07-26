Памятник покровителю моряков появился в Севастополе

Трехметровый святитель отлит в бронзе

Памятник покровителю моряков святителю Николаю Чудотворцу открыли в Севастополе на Свято-Никольской площади перед строящимся храмом святого Николая. Памятник святителю отлит в бронзе в московском центре художественного литья. Его высота (без постамента) составляет 2,8 метра. Скульптуру преподнесли в дар Севастополю и севастопольскому благочинию "Фонд святого апостола Андрея Первозванного", центр национальной славы России, запорожское авиамоторостроительное объединение "Мотор Сич" и международный фонд славянской письменности и культуры.

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