Памятник покровителю моряков появился в Севастополе
10:51, 26 июля 2010Крым
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Трехметровый святитель отлит в бронзе
Памятник покровителю моряков святителю Николаю Чудотворцу открыли в Севастополе на Свято-Никольской площади перед строящимся храмом святого Николая.
Памятник святителю отлит в бронзе в московском центре художественного литья.
Его высота (без постамента) составляет 2,8 метра.
Скульптуру преподнесли в дар Севастополю и севастопольскому благочинию "Фонд святого апостола Андрея Первозванного", центр национальной славы России, запорожское авиамоторостроительное объединение "Мотор Сич" и международный фонд славянской письменности и культуры.
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