На Черноморский флот хотят перевести "Неустрашимого"

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир ВЫСОЦКИЙ надеется, что в течение месяца будет заключен контракт на строительство серии кораблей для Черноморского флота РФ.

«В принципе, если исполнительный документ будет подписан в ближайшее время, то первые два корабля могут появиться уже в этом году. Рассматривается вариант перевода таких кораблей, как «Ярослав Мудрый», «Неустрашимый», на Черноморский флот. И, скорее всего, в ближайшее время, буквально в течение месяца, будет заключен контракт на строительство серии кораблей как раз для Черноморского флота. И подводных лодок тоже», - сказал ВЫСОЦКИЙ в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов о новых кораблях ЧФ РФ.