Россия зовет Украину к туркам в море

Командование Военно-морского флота России надеется на участие Военно-морских сил Украины в операции "Черноморская гармония", проводимой в Черном море ВМС Турции с марта 2004 года.

"Мы ожидаем от наших украинских друзей более активных действий в части, касающейся мероприятий, связанных с проведением таких достаточно серьезных, на наш взгляд, операций, как "Черноморская гармония". Причем в самое ближайшее время", - сказал главнокомандующий ВМФ РФ Владимирский ВЫСОЦКИЙ в воскресенье журналистам в Севастополе.

История операции "Черноморская гармония" началась с инициативы Турции, которая с 1 марта 2004 года начала регулярное патрулирование в акватории Черного моря для предотвращения угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В 2006 году Россия по приглашению турецкой стороны присоединилась к антитеррористической операции "Черноморская гармония".

С тех пор совместная работа турецких и российских военных моряков по освещению обстановки, обмену информацией и поддержанию благоприятного режима в Черном море ведется круглогодично.