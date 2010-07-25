Россия зовет Украину к туркам в море
ВМФ ждет от друзей активных действий
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"Мы ожидаем от наших украинских друзей более активных действий в части, касающейся мероприятий, связанных с проведением таких достаточно серьезных, на наш взгляд, операций, как "Черноморская гармония". Причем в самое ближайшее время", - сказал главнокомандующий ВМФ РФ Владимирский ВЫСОЦКИЙ в воскресенье журналистам в Севастополе.
История операции "Черноморская гармония" началась с инициативы Турции, которая с 1 марта 2004 года начала регулярное патрулирование в акватории Черного моря для предотвращения угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В 2006 году Россия по приглашению турецкой стороны присоединилась к антитеррористической операции "Черноморская гармония".
С тех пор совместная работа турецких и российских военных моряков по освещению обстановки, обмену информацией и поддержанию благоприятного режима в Черном море ведется круглогодично.