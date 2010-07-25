Предприятия Крыма готовы ремонтировать российские корабли

Крымские предприятия готовы принимать заказы на ремонт кораблей Черноморского флота России, завил руководитель Совета министров автономной республики Василий ДЖАРТЫ.

«Наши предприятия готовы сегодня принимать заказы для создания боевых машин, для создания рабочих мест… У нас есть возможности для российского ЧФ», - заявил ДЖАРТЫ в Севастополе, где он принимал участие в праздновании дня Военно-морского флота России.

«Сегодня для Севастополя, безусловно, это подъем и в социальном плане, есть возможность обмена опытом между украинскими и российскими моряками, (есть возможность) проводить учения и создавать боеспособную базу для мира в Крыму и в Украине в целом», - ответил крымский премьер на вопрос журналистов о значении пребывания ЧФ РФ в Крыму.