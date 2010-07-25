Предприятия Крыма готовы ремонтировать российские корабли
13:57, 25 июля 2010Крым
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Василий Джарты побывал на празднике
|© UNIAN
«Наши предприятия готовы сегодня принимать заказы для создания боевых машин, для создания рабочих мест… У нас есть возможности для российского ЧФ», - заявил ДЖАРТЫ в Севастополе, где он принимал участие в праздновании дня Военно-морского флота России.
«Сегодня для Севастополя, безусловно, это подъем и в социальном плане, есть возможность обмена опытом между украинскими и российскими моряками, (есть возможность) проводить учения и создавать боеспособную базу для мира в Крыму и в Украине в целом», - ответил крымский премьер на вопрос журналистов о значении пребывания ЧФ РФ в Крыму.
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