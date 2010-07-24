Лужков сделал Севастополю подарок стоимостью $3 миллиона

Администрация Севастополя и мэрия Москвы подписали комплексную программу сотрудничества на 2011-2013 годы.

«Это серьезная программа, которая касается решения социальных вопросов, инвестиционной деятельности, строительства в Севастополе социальных объектов, жилья», - сказал мэр российской столицы Юрий ЛУЖКОВ журналистам.

«Мы, не дожидаясь начала 2011 года, уже передали властям города (Севастополя) - в режиме подарка - проекты и рабочую документацию на современные школьные здания и на современное здание детского сада. Таким образом, как минимум на 10% снизили стоимость возможного будущего строительства», - отметил он.

ЛУЖКОВ сообщил, что эти проекты и рабочая документация стоят около 3 млн. долларов.

«У нас есть совместные программы чисто муниципального плана: вода, водоотведение, экология, различные инженерные сети. Это, наконец, вопросы, которые должны сегодня соответствовать любому современному городу - это вопросы информатизации, электронизации жизни и формирования такой системы услуг, которая не отнимала бы время людей», - сказал мэр Москвы.