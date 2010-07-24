Крым сжег коноплю на $7 миллионов

Сотрудники милиции и службы безопасности обнаружили и уничтожили восемь тысяч кустов конопли в Крыму 23 июля.

"По периметру поля общей площадью 1,3 га произрастало около 8 тысяч кустов конопли. За урожай со всего "посева" на черном рынке можно было бы выручить около 56 миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.

Земли, где нашли наркорастение, принадлежат Краснознаменскому сельсовету в Красногвардейском районе полуострова.

"Паи граждане передали в аренду одному из крымских фермерских хозяйств, которое занимается выращиванием сельхозкультур. О том, что после уборки горчицы на земле растет столь "экзотическая" трава, главный агроном предприятия, по его заверению, не знал", - отметила милиция.

Пока действия руководителей агрофирмы подпадают под статью "непринятие мер по уничтожению незаконных посевов" кодекса об админправонарушениях. Она влечет за собой штраф от 18 до 45 необлагаемых налогом минимумов доходов.

Если правоохранители докажут, что наркорастение посадили специально, руководству предприятия грозит уголовная ответственность по статье "посев или выращивание мака или конопли". Ее санкция - лишение свободы до трех лет.