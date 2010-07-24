Лужков нахваливает мост из Крыма в Россию

Строительство моста через Керченский пролив является экономически выгодным проектом и будет способствовать развитию инфраструктуры восточного Крыма, считает мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

«Мы недавно купили еще одну здравницу, которую будем приводить в порядок, недалеко от Керчи. Когда мы говорим о восточном направлении (Крыма), там есть, я изучил это, прекрасные возможности развития... Я снова хотел бы предложить идею, с которой мы вышли лет десять-одиннадцать назад, по строительству керченского моста», - сказал ЛУЖКОВ в Симферополе на встрече с руководителями парламента и правительства Крыма.

«Это - потрясающее по выгодности дело. Это сокращение на тысячу километров пути следования Лондон-Индия. Это сокращение (времени) перевозок. Это выгоднейшее направление… Это развитие восточной части Крыма», - добавил мэр российской столицы.

По его словам, тема строительства моста в последние годы «была обнулена» не по экономическим, а по политическим мотивам.

«Нужно было поставить все больше и больше барьеров между нашими странами», - сказал ЛУЖКОВ.

Россию и Украину «никто никогда не разъединит», добавил он.

Виктор ЯНУКОВИЧ во время президентской предвыборной кампании обещал построить мост.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ в апреле заявлял, что убедил президентов России и Украины МЕДВЕДЕВА и ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через пролив.

По его данным, российская сторона заинтересована в том, чтобы мост был готов к 2014 году - к началу Олимпиады в Сочи.

Мост через Керченский пролив мог бы сократить транспортный путь из Херсона (Украина) в Новороссийск (РФ) на 450 километров.