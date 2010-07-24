Лужков расшаркался перед Януковичем за доступ к Крыму

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ благодарит украинского президента Виктора ЯНУКОВИЧА за возможность беспрепятственно въезжать в Украину.

«Я хочу высказать сердечную признательность президенту Украины Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ за то решение, которое он принял, предоставив мне снова возможность непосредственно решать вопросы взаимоотношений в различных направлениях между Москвой и Крымом, между Москвой и регионами Украины», - сказал мэр российской столицы в Симферополе на встрече с руководителями парламента и правительства Крыма.

ЛУЖКОВ заявил, что «мутные времена» в отношениях Украины и России остались в прошлом, нынешняя украинская власть является «абсолютно понятной», и в стране наступает «новая эра» развития.

Служба безопасности Украины в мае 2008 года запретила ЛУЖКОВУ въезжать на украинскую территорию из-за его высказываний о государственной принадлежности Севастополя.

В июне 2010 года выяснилось, что ЛУЖКОВ уже не персона нон-грата в Украине.

ЛУЖКОВ 19 июля заявил, что не изменил мнение о статусе Севастополя.