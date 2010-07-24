Семья из Киева разбилась в Крыму

Житель Киева погиб, еще трое получили травмы из-за съезда в кювет и опрокидывания автомобиля в Крыму 23 июля, сообщила пресс-служба крымского управлении МЧС.

По данным спасателей, находившийся за рулем автомобиля Dacia киевлянин не справился с управлением.

39-летний водитель от полученных во время аварии травм скончался в больнице.

Его жена, 1971 года рождения, и еще двое пассажиров автомобиля, 11-ти и 13-ти лет, с травмами доставлены в медучреждение.