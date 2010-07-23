3 миллиона поддельных акцизок перехватила таможня в Крыму

Три миллиона марок акцизного сбора с признаками подделки обнаружили правоохранители во время осмотра грузового автомобиля, который прибыл на пароме в Евпаторию (Украина) из Турции, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

По документам, машина перевозила ткань, в качестве отправителя груза была указана турецкая фирма.

Грузовиком управлял 30-летний молдаванин. Его маршрут проходил через Украину в Молдавию

Сотрудники службы безопасности, таможни и погранслужбы во время осмотра автомобиля вместо заявленного груза нашли десять мешков с акцизными марками.

«В случае их использования теневыми алкогольными дельцами бюджет бы не досчитался уплаты многих миллионов гривен акцизного сбора», - заявила налоговая.

Возбуждено уголовное дело.